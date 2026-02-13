Жителя Татарстана будут судить за попытку мошенничества с жилищным сертификатом
В Нижнекамский городской суд Татарстана направили дело 33-летнего жителя республики, которого обвиняют в покушении на мошенничество при получении выплат в размере 5,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с апреля 2022 по март 2025 года он предоставлял ложные сведения о доходах для привлечения дополнительных средств к социальной выплате на покупку жилья.
На основании этих документов мужчине выдали жилищный сертификат, однако довести схему до конца у обвиняемого не получилось.
На его имущество стоимостью 974 тыс. руб. наложен арест. Вину мужчина не признал.