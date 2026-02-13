Глава фонда «Круг добра» подарил Путину икону «Целительница»

Президент России Владимир Путин получил в дар от руководителя фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко икону Божией Матери «Целительница». Об этом сообщается в пресс-релизе встречи, прошедшей в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как пояснил господин Ткаченко, икона исторически находилась в Алексеевском женском монастыре в Москве. «С XVII века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика,— отметил протоиерей.— Примите эту икону как благодарность от родителей, от детей за создание фонда и благословение на Ваши труды». Владимир Путин выразил благодарность.

Александр Ткаченко также рассказал об итогах пяти лет работы фонда «Круг добра». Протоиерей отметил, что организация смогла обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. По его словам, сейчас для 110 орфанных заболеваний доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата. В целом за годы работы фонда помощь получили около 30 тыс. детей.

Фонд «Круг добра» учредили 5 января 2021 года на основании президентского указа для помощи детям с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями. В частности, организация обеспечивает дополнительное финансирование дорогостоящей медицинской помощи.