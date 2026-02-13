Стратегический завод копит долги

Арбитражный суд Челябинской области принял иск ООО «Уралэнергосбыт» к ООО «ЧТЗ-Уралтрак» о взыскании почти 173 млн руб. По данным истца, это задолженность за поставленную в октябре-ноябре 2025 году электроэнергию. В прошлом году суд взыскал с предприятия еще 386 млн руб. по двум искам энергоснабжающей организации. В «Уралэнергосбыте» отмечают, что проблемы с платежной дисциплиной ЧТЗ носят системный характер. Представители предприятия не комментируют иски и долги за свет, но сообщают о стабильной работе над исполнением гособоронзаказа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт», находится под управлением государства) намерен взыскать 172,8 млн руб. с ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Соответствующее исковое заявление принял к рассмотрению Арбитражный суд Челябинской области на этой неделе. Предварительное судебное заседание назначено на 6 марта. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В ООО «Уралэнергосбыт» сообщили «Ъ-Южный Урал», что в этом исковом заявлении просят взыскать задолженность за поставленную предприятию электроэнергию в октября-декабре 2025 года. Это не единственный крупный иск организации к заводу. По данным истца, проблемы с платежной дисциплиной ЧТЗ начали проявляться год назад — в феврале 2025 года. На сегодня общая сумма неоплаченных счетов предприятия составляет около 490 млн руб., еще почти 120 млн руб. — пени за нарушение сроков оплаты.

«Предприятие имеет хронические проблемы с платежной дисциплиной, но неисполнение обязательств в таком объеме мы видим впервые. С февраля прошлого года, несмотря на сохранение объемов потребления, оплата энергоресурсов практически не производится. Руководство завода и головной компании уклоняются от разговора о причинах неплатежей и сроках урегулирования задолженности. Насколько нам известно такая же ситуация и по другим поставщикам предприятия»,— прокомментировали в ООО «Уралэнергосбыт».

В прошлом году арбитражный суд региона удовлетворил еще два иска поставщика электроэнергии к «ЧТЗ-Уралтрак» на суммы 245,3 млн и 140,9 млн руб. По первому заявлению взыскана задолженность за январь-июнь 2025 года, по второму — за период с 18 августа по 19 сентября, а также пени в размере 46,2 млн и 14,7 млн руб. соответственно. Ответчик пытался оспорить решения суда, но в конце января этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ответчику в удовлетворении жалобы по делу на 245 млн руб. Решение по второй жалобе пока не принято.

Предприятие отказалось от комментариев по поводу долгов и исков «Уралэнергосбыта». «„ЧТЗ-Уралтрак“ не комментирует финансовую и производственную деятельность, как и отношения с партнерами, а стабильно работает над своевременным исполнением государственного оборонного заказа»,— сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» сегодня является предприятием полного цикла по производству дизельных двигателей специального назначения, которые применяются как в гражданской, так и военной технике. По данным «СПАРК Интерфакс», совладельцами завода являются АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод”», которому принадлежит 51,45%, АО «Концерн „Уралвагонзавод“» — 39,69% и Челябинская область в лице министерства имущества региона —8,85%. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, не исключено, что финансовые трудности «ЧТЗ-Уралтрак» связаны с неравномерностью поступления денежных средств по имеющимся у него заказам и сложностями в отношениях с поставщиками. «Все-таки дизельные двигатели являются металлоемкой продукцией и на рентабельность их производства напрямую влияет динамика цен на металлы. Пока сложно сказать, каково финансовое состояние „ЧТЗ-Уралтрака“ и насколько реальна остановка производства, но значительное число исков поданных к нему за последние три месяца могут свидетельствовать о имеющихся у него финансовых проблемах, которые может быть потребуют помощи от властей»,— отмечает Леонид Хазанов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что скорее всего, проблема долгов ЧТЗ в разрыве между получением средств по линии гособоронзаказа и необходимостью оплачивать растущее энергопотребление. «Расход энергоресурсов при производстве оборонной продукции — колоссальный. И так как стоимость ресурсов регулярно индексируется, в то время как цены в рамках долгосрочных контрактов с государством зафиксированы и не всегда оперативно учитывают инфляционный скачок издержек, предприятие оказывается фактически в крайне уязвимом положении», — считает эксперт.

По его мнению, многомилионные долги и судебные разбирательства — это признаки проблем, но речи о финансовом кризисе не идет.

Юлия Гарипова