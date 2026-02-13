Татьяна Буланова, балет «Быстрые свидания» и выставка Ивана Клюна

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Татьяну Буланову, «Лампабикт» и концерт барочной музыки. В музеях — увидеть выставки пейзажей Ивана Слюсарева, работ авангардиста Ивана Клюна и выставку «Узелки моей жизни». В театральных пространствах — посетить постановки «Орфические шахматы 1212» и «Библиотека имени меня», а также балет «Быстрые свидания». В кино — посмотреть фильмы Алехандро Аменабара «Другие», Милоша Формана «Призраки Гойи», Дэвида Линча «Простая история» и Ильдико Эньеди «Молчаливый друг». А лекторы расскажут о любви в произведениях живописи и киномире Йоргоса Лантимоса. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Татьяна Буланова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В ККТ «Космос» в Екатеринбурге 14 февраля выступит Татьяна Буланова. Артистка известна хитами «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет». Билеты — от 5,2 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 14 февраля выступит коллектив «Лампабикт». Группа стала популярна в последнее время, ее популярные композиции — «Немерено», «Где ты?», «Ирония» и другие. «Концерты "Лампабикт" отличаются особой атмосферой: образы леса и дождя, тишины и света переносят в большую и искреннюю Вселенную»,— указано в описании.

Скрипачка Елена Ревич

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 19 февраля пройдет концерт «Елена Ревич, Юрий Панов. Барокко. XX век». В программе — барочная музыка, исполненная через призму XX века. Зрители услышат произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Игоря Стравинского, Фрица Крейслера и других. Билеты — 2,2 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В выставочном центре «Синара Арт» открылась выставка «Романтик Пейзажа. К 140-летию Ивана Слюсарева». Художника называют родоначальником пейзажного жанра уральской школы. В экспозиции представлены пейзажи, созданные в разные годы и раскрывающие разные стороны его таланта. «Его работы отличает тонкое чувство пространства, внимание к свету и цветовым нюансам, а также особая лирическая интонация, сближающая живопись с состоянием созерцания и тишины»,— указано в описании. Билет — 400 руб.

В Ельцин-центре работает выставка «Узелки моей жизни». Это результат работы лаборатории «Клуба старших», посвященной исследованию личных архивов. Они создали полотна-воспоминания, которые представляют собой фотографии, дополненные вышивкой. Среди таких воспоминаний — первая любовь и вещи, хранимые «вопреки логике». Вход свободный.

Выставка "Книга художника"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центр «Эрмитаж-Урал» 14 февраля создатель Клуба и корпоративного музея изданий Livre d’artiste Борис Фридман расскажет, как создавались издания, представленные на экспозиции, и в чем их отличие от обычных книжных изданий. Билеты — 400 руб., по льготе — 200 руб.

В Музее истории Екатеринбурге 16 февраля откроется выставка, посвященная уральской Масленице, из цикла «Вещь». «Экспозиция расскажет о Масленице как о времени, в которое строгий уральский быт становился щедрым, громким и немного хулиганским»,— указано в описании. В экспозиции — старинные фотографии, посуда, кукольные санки и другие объекты. Билет — 200 руб.

В арт-галерее Ельцин-центра с 20 февраля будет работать выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства». Художник стал одной из ключевых фигур русского авангарда, особенность экспозиции в том, что она сфокусирована на выходе из двухмерного пространства. На выставке представлены архивные документы, которые погружают в генеалогию творчества Ивана Клюна и контекст его работ. Билет — 200 руб.

Спектакли

В культурно-просветительском центр «Эрмитаж-Урал» 15 февраля пройдет музыкально-поэтический перформанс Михаила Погарского «Орфические шахматы 1212». На доске расположены 12 красных и 12 белых фигур — «апостолов» поэзии и шахмат, которые столкнутся «на белых квадратах обыденности и чёрных полях орфического бунта». «Партия перебрасывает символический мост от яркого солнца классических традиций к предельно насыщенным формам современного искусства», — указано в описании. Билет — 400 руб.

Креативный кластер "Л52"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В креативном кластере «Л52» 16 февраля пройдет специальный показ танцспектакля «Лул/Урт» и нескольких постфолк миниатюр с рассказом о феномене «танец постфолк» в современной хореографической культуре от объединения «Денница». Билеты — 500 руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии 16 февраля продемонстрируют совместный данс-проект «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» и группы «Изумруд» «Время идет». На сцене — путешественники в поезде, в котором для всех время идет совершенно по-разному. Авторы утверждают, что сами не знают, о чем эта история. «Пусть каждый решит для себя сам, пока время стремительно уходит за горизонт, избегая прямых ответов, расставляя многообещающие многоточия»,— говорится в описании. Билеты — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 18 февраля сыграют спектакль «Осенний роман». Постановка основана на произведении Ивана Бунина «Темные аллеи». Зрители могут испытать спектр чувств радости, грусти, восторга.

Оркестр "Урал Опера Балета"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Урал Опера Балет» 18 и 20 февраля пройдут показы балета «Быстрые свидания». Его поставили 12 соавторов — шесть хореографов и шесть композиторов. На сцене — шесть дуэтов, короткие и очень разные встречи.

В Музее андеграунда 20 февраля пройдет показ спектакля «Библиотека имени меня». Создатели называют постановку встречей уральской поэзии XX и XXI веков. Прозвучат стихи поэтов, которые относились к разным школам и не были похожи ни по стилю, ни по мыслям. Единственное, что их объединяет — Екатеринбург. Билеты — 800 руб.

Кино

В Ельцин-центре проходят показы фильмы Алехандро Аменабара «Другие». Героиня прячет своих детей в особняке на острове и дожидается окончания Второй мировой войны, с которой должен вернуться ее муж. Все окна в доме завешаны из-за странного заболевания ее детей, но в какой-то момент жизни семьи начинает мешать некая потусторонняя сущность. Билеты — от 300 до 400 руб.

Показ фильма в Музее андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 17 февраля пройдет показ фильма Милоша Формана «Призраки Гойи». Режиссер показывает, как власть становится жестокой, теряя связь с человеческим достоинством. После фильма кинокритик Михаил Витушко расскажет, почему фильм — это философское размышление о слепоте разума, цене прогресса и роли искусства как свидетеля исторических катастроф.

В Ельцин-центре с 18 февраля начнут показы фильма Дэвида Линча «Простая история». Герой фильма живет в тихом провинциальном городке, и узнает, что у его брат, живущего в штате Висконсин за 500 км от него, произошел инфаркт. Автомобильных прав у него нет, а на автобусе он ехать не хочет, поэтому отправляется в путешествие на подержанной газонокосилке. Билеты — от 300 до 400 руб.

Дом кино в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Доме кино с 19 февраля показывают фильм Ильдико Эньеди «Молчаливый друг» на языке оригинала с субтитрами. Сюжет разворачивается в ботаническом саду и охватывает три эпохи. У рассказанных историй про студентов Марбургского университета есть один молчаливый свидетель — дерево гинкго билоба.

Лекции

В культурно-просветительском центр «Эрмитаж-Урал» 15 февраля пройдет лекция «"Любовь все побеждает": о любви земной и небесной в итальянском искусстве». Научный сотрудник сектора западноевропейского искусства ЕМИИ Лиана Бекмансурова расскажет о гранях романтического чувства, отраженных в работах художников от Средневековья до эпохи Возрождения и Барокко. Билет — 400 руб.

В Библиотечном центр «Екатеринбург» 15 февраля пройдет лекция «Дисфункциональный миф Йоргоса Лантимоса» киноведа Таси Филиной. Лекция фокусируется на ключевых работах режиссера — «Клык», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные». Вместе с посетителями лектор разберет как «читать» фильмы режиссера, что делает их артхаусными и как через кино исследуется становление человека внутри социальных систем. Вход — 600 руб.

Подготовила Анна Капустина