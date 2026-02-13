Суд отказал жителям Ульяновска в удовлетворении иска о незаконности обсуждений генплана

В пятницу Ленинский районный суд Ульяновска своим решением отказал жителям областного центра в удовлетворении иска о признании незаконными общественных обсуждений проектов новых генплана (ГП) города и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также их итогов.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», иск к администрации города, управлению архитектуры и градостроительства (УАиГ) мэрии Ульяновска, а также к министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области подали 27 жителей Ульяновска 24 декабря прошлого года.

Истцы требуют признать незаконными действия администрации Ульяновска, УАиГ и регионального минимущества по организации и проведению общественных обсуждений проектов ГП и ПЗЗ, а также признать недействительными заключения о результатах общественных обсуждений. Граждане отмечают, что нарушены их права при организации общественных обсуждений, когда время и доступ граждан были необоснованно ограничены даже в сравнении с объявленным распорядком. Они также заявили, что мнения половины участников обсуждений не были учтены. При этом, отмечают истцы, многие участники обсуждений по неизвестным причинам отнесены к «иным» участникам, в связи с чем их мнения не учитывались.

Напомним, к проектам ГП и ПЗЗ у архитекторов, юристов, депутатов и общественных активистов изначально было большое количество претензий, на которые чиновники регионального правительства не реагировали. Кроме того, после общественных обсуждений этих документов граждане высказывали возмущение тем, что из мнения не только не учтены, но и нигде не отражены. В октябре на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты регионального заксобрания также раскритиковали итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. Депутаты обратили внимание и на то, что из многочисленные замечания тоже не были учтены в заключениях по итогам общественных обсуждений. С заявлением о недопустимости принятия проекта генплана в предложенном виде выступил обком КПРФ, призвавший органы власти «приостановить процесс стремительного принятия основных градостроительных документов» и организовать полноценные публичные слушания.

В ходе суда к истцам в качестве третьих лиц, поддерживающих требования истцов присоединились еще шесть жителей Ульяновска. Истцы настаивали на том, что в организации общественных обсуждений и при подведении итогов был нарушен целый ряд положений Градостроительного кодекса РФ, в частности, в п. 18 статьи 5.1 Градостроительного кодекса отмечается, что в протоколе итогов общественных обсуждений должны быть указаны «все предложения и замечания участников общественных обсуждений».

Представители УАиГ и минимущества требования иска не признавали и просили суд отказать в его удовлетворении. Суд согласился с представителями власти. Истцы, напротив, с таким решением не согласны, заявили, что настаивают на незаконности общественных обсуждений будут обжаловать решение райсуда в апелляционной инстанции.

Как сообщал «Ъ-Волга», пока проекты ГП и ПЗЗ не утверждены в связи с тем, что прокуратура Ульяновской области дала отрицательное заключение по этим документам, рекомендовав их доработать.

Сергей Титов, Ульяновск