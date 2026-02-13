Жителю Тольятти, получившему взятку, заменили штраф принудительными работами

Вступило в силу решение о замене штрафа на принудительные работы сроком на четыре года для жителя Тольятти. Постановление вынес Автозаводский районный суд, удовлетворив представление судебного пристава-исполнителя. Облсуд оставил это решение в силе, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Установлено, что житель Тольятти был приговорен к штрафу в размере 700 тыс. рублей за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Суд первой инстанции установил, что он злостно уклонялся от уплаты, и отсутствие денег не было уважительной причиной для исполнения наказания.

Житель Тольятти обжаловал это решение в апелляционной инстанции, заявив, что не уклонялся от уплаты, так как искал стабильную работу и проходил стажировку на неофициальной основе. Самарский областной суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что срок для уплаты штрафа был значительно превышен.

Суд апелляционной инстанции не нашел уважительных причин для неуплаты, и оставил постановление первой инстанции без изменений. Апелляционная жалоба была отклонена.

Георгий Портнов