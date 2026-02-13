Как распознать мошенников, которые предлагают «продлить договор с оператором»

Один из самых распространённых сценариев телефонного мошенничества сегодня — звонок якобы от вашего мобильного оператора с предложением срочно «продлить договор». Под этим предлогом собеседник просит назвать код из SMS и может получить доступ к личному кабинету оператора или Госуслуг и вашим деньгам. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал, по каким признакам сразу понять, что звонит мошенник.



Первые фразы мошенников звучат привычно: уточняют, удобно ли говорить, говорят о «плановой проверке данных», «обновлении договора» или «изменении условий тарифа». Это создаёт ощущение, что вам звонят по понятному поводу из надёжного источника. Затем в разговор аккуратно вводится проблема. Абоненту сообщают, что срок действия договора якобы подходит к концу, условия меняются, а без подтверждения номер могут отключить. Часто отдельно подчёркивают, что к этому номеру привязаны банковские SMS, мессенджеры, «Госуслуги», и потеря доступа может создать много неудобств. Так формируется фон лёгкой тревоги: человек уже думает не о том, насколько странный звонок, а о том, как бы не остаться без связи.

Дальше появляется срочность. Звонящий делает акцент на том, что оформлять всё нужно «прямо сейчас, пока вы на линии», иначе система якобы автоматически запустит блокировку или перевод на другой тариф. Звучат формулировки вроде «номер уже стоит в очереди на отключение», «после полуночи восстановить его будет сложно». В реальной жизни у абонента всегда есть время перепроверить данные.

Если на фразу «я перезвоню сам на номер поддержки, указанный на сайте» человек на линии начинает уговаривать остаться, объясняет, что «через общую линию вы уже не успеете» и настойчиво просит не класть трубку, это повод насторожиться.

Главный момент схемы наступает, когда речь заходит о «подтверждении личности» или «фиксации согласия». Если злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на портале Госуслуг, то они будут убеждать жертву назвать соответствующий код из SMS якобы для идентификации и последующего «продления договора». Иногда могут отправить код и от других сервисов под предлогом такой «идентификации».

Если пользователь сообщил код, могут разыграть ситуацию, в которой человеку напрямую говорят, что его только что развели. Далее атаки продолжаются, и подключаются «сотрудники государственных органов», которые начинают «спасать» человека, попавшего под влияние. Жертве запрещают рассказывать кому-либо об общении, иначе будет возбуждено уголовное дело. Стратегия мошенников – максимально запугать. Клиенту сообщают, что его аккаунт использовался для денежных переводов и финансирования терроризма. Чтобы предотвратить дальнейшие транзакции, кредиты и переводы, нужно неукоснительно следовать инструкциям: самостоятельно оформить кредиты и перевести полученные деньги на «безопасный» счёт.

Стоит прислушаться и к тому, как с вами разговаривают. Мошенники часто сочетают вежливые формулировки с лёгким нажимом: напоминают, что «ответственность будет на вас», намекают, что «в случае отключения восстановить номер будет сложно», могут раздражаться, если вы задаёте уточняющие вопросы или просите время подумать. Для реального оператора главное — чтобы вы всё поняли и чувствовали себя спокойно, а не чтобы любой ценой дожать вас до нужного действия в рамках одного звонка.

Самое важное при таком звонке — не спорить и не доказывать что-то человеку на линии, а переключить инициативу на себя.

Если вы слышите историю про «истекающий договор», срочное отключение номера и необходимость немедленно продлить всё по телефону, разговор можно спокойно закончить. Достаточно сказать, что вам нужно время, чтобы всё проверить, и положить трубку.

Дальше лучше опираться не на слова незнакомого человека, а на те каналы, которые вы действительно контролируете. Проще всего открыть приложение оператора или личный кабинет на сайте и посмотреть, есть ли там какие-то уведомления о долгах, блокировках или изменении условий. Если со счётом и услугами всё в порядке, никаких предупреждений нет, значит, срочная история про «истекающий договор» существовала только в рамках того звонка.

Если сомнения всё равно остаются, можно связаться с оператором по официальным каналам: позвонить в поддержку по номеру, указанному на сайте или в приложении, или зайти в ближайший салон связи. Важно не перезванивать на тот номер, который высветился во время подозрительного звонка. Так вы сами выбираете, куда обращаетесь, и точно попадаете в настоящий контакт-центр или офис оператора, а не к тем же злоумышленникам ещё раз.

