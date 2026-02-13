Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замдиректора центра метрологии в Татарстане арестовали за взятку в 650 тысяч

Заместителю директора по метрологии Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Татарстане предъявили обвинение в получении взятки на 650 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый, занимая должность руководителя Альметьевского филиала ФБУ «ЦСМ Татарстан», через посредника получил деньги за содействие в заключении договора на поставку производственной установки.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова