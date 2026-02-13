Суд обязал вернуть 43 га земли в Белоярском районе в собственность государства

Белоярский районный суд обязал вернуть в государственную собственность четыре земельных участка, которые ранее были исключены из состава лесного фонда. Общая площадь территорий составляет свыше 43 гектаров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в марте 2024 года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области издало акт об исключении указанных территорий из лесного фонда. После этого администрация Белоярского городского округа передала участки в аренду физическим лицам с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства». Впоследствии по трем из них были заключены договоры купли-продажи, а затем участки были перепроданы другому физическому лицу.

Прокуратура указала, что на данных участках расположены многолетние лесные насаждения. «Кроме того, в 2020 и 2021 годах Арбитражным судом Свердловской области и Белоярским районным судом признавалось фактическое нахождение данных земельных участков в составе земель лесного фонда России»,— говорится в сообщении.

Тогда надзорное ведомство направило в суд иски о признании незаконным акта регионального министерства, а также о признании недействительными договоров аренды и купли-продажи.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав оспариваемый акт незаконным в части исключения участков из лесного фонда, а договоры аренды и купли-продажи — недействительными. Физические лица обязаны вернуть земельные участки в собственность государства. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения, добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева