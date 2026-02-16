В Черноземье 17 февраля сохранятся морозы, до –15°C

Во вторник, 17 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная, преимущественно пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Без осадков. Температура будет варьироваться от –7°C до –15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –8°C, днем она поднимется до –7°C и продержится на этой отметке до вечера, а к ночи слегка опустится до –9°C. Ветер 3 м/с.

В Воронеже утром и ночью будет –10°C, а днем и вечером слегка потеплеет до –8°C…–9°C Ветер 2–3 м/с.

В Курске утром температура составит –11°C, днем поднимется до –9°C, а вечером и ночью остановится на отметке –10°C. Ветер 3–4 м/с.

В Липецке утром и вечером термометр покажет –12°C, днем кратковременно потеплеет до –10°C, а к ночи похолодает до –14°C. Ветер 2–3 м/с.

В Орле утром будет –15°C, днем и вечером температура поднимется до –11°C…–13°C. Ночью снова похолодает до утренних значений. Ветер 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается –11°C. Днем температура составит –9°C, вечером похолодает до –12°C, а к ночи — до –14°C Ветер до 3 м/с. Преимущественно солнечно.

Алина Морозова