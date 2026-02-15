В Черноземье 16 февраля ожидается похолодание, до –13°C

В понедельник, 16 февраля, в Черноземье вернутся морозы. Температура будет варьироваться от +2°C до –13°C. Во всех областях ожидается пасмурная погода со снегом в первой половине дня. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +2°C, днем она опустится до –1°C, вечером и ночью будет колебаться в пределах –5°C…–7°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром и днем ожидается 0°C, вечером температура резко снизится до –5°C, а к ночи будет –8°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром будет –4°C, днем слегка похолодает до –6°C, вечером температура понизится до –8°C и еще до –10°C ночью. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром и днем термометр покажет –5°C…–4°C, вечером столбик опустится до –7°C, а ночью закрепится на отметке –11°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле в течение всего дня ожидается –10°C, а к ночи возможно похолодание до –13°C. Ветер до 7 м/с.

В Тамбове утром будет –2°C, днем немного потеплеет до –1°C, к вечеру столбик термометра упадет до –4°C, а к ночи — до –8°C. Ветер 3-4 м/с.

Алина Морозова