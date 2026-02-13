Более 2,5 км сетей водоснабжения обновят в Пугачеве по региональной программе

Пугачевский район Саратовской области вошел в региональную программу масштабного ремонта коммуникаций. Она рассчитана на несколько лет. Общая сумма финансирования — 251 млн руб., 100 млн из которых будет направлено на ремонт в 2026 году, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году в Пугачеве начнут масштабный ремонт сетей водоснабжения и канализации

Фото: t.me / busargin_r В 2026 году в Пугачеве начнут масштабный ремонт сетей водоснабжения и канализации

Фото: t.me / busargin_r

В рамках программы в Пугачеве обновят более 2,5 км наиболее изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, а также начнут реконструкцию очистных сооружений. В 2026 году запланирован ремонт очистной станции на улице Ермощенко и водопровода на улицах Октябрьской и Советской. После этого коммунальщики перейдут к участку канализационной сети Северо-Западный микрорайон, Первый микрорайон и городского коллектора № 2.

Средства на работы в текущем году уже направлены в муниципалитет. «Сейчас одна из главных задач — качественно провести все подготовительные работы, чтобы подрядчики могли приступить к ремонту как можно раньше. Все процессы от разработки различной документации, выхода исполнителей контрактов на объекты и до полного завершения работ должны быть на постоянном контроле руководства района», — заявил глава региона.

Марина Окорокова