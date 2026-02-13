Менее 10 тысяч новых кредитных карт выдали в Удмуртии в январе

9,7 тыс. новых кредитных карт выдали в Удмуртии в январе. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), это на 26,3% меньше по сравнению с декабрем.

Это снижение отражает общую тенденцию по стране, где в январе 2026 года было выдано 940 тыс. новых кредиток. Снижение выдачи кредитных карт связано с повышением требований банков к качеству кредитных историй заемщиков.

В Удмуртии, как и в других регионах, наблюдается снижение аппетита банков к риску, что влияет на объемы кредитования. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ухудшения условий получения кредитов в будущем.

Анастасия Лопатина