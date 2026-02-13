ЦБ сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год

Банк России в 2026 году прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. В прошлом прогнозе этот показатель был на уровне 13–15%.

По подсчетам регулятора, в 2027 году ключевая ставка составит 8–9% вместо прогнозируемых ранее 7,5–8,5%. Прогноз на 2028 год ЦБ РФ сохранил на уровне 7,5–8,5%. Благодаря жесткой кредитно-денежной политике годовая инфляция в этом году снизится до 4,5–5,5%, ожидает регулятор. Банк России будет принимать решения по дальнейшему снижению ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Сегодня совет Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5% годовых. Это шестое подряд снижение показателя. Цикл смягчения начался 6 июня 2025 года. Тогда регулятор впервые за три года снизил показатель — сначала на 100 базисных пунктов — с исторического уровня в 21% до 20%.