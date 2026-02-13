Минцифры поддержало корректировку тарифов «Почты России»

Минцифры поддержало решение ФАС об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почты России». Мера экономически обоснована и направлена на стабилизацию работы почтового оператора, сообщили в министерстве.

«На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности», — пояснили в Минцифры.

Согласованный ФАС уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет. Тариф на пересылку простого письма весом до 20 г составит 48 руб., заказного письма весом до 20 г — 97 руб., письма с объявленной ценностью до 20 г — 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 г составит 100 руб., заказной бандероли весом до 100 г — 155 руб.

«Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан. Действующие пониженные тарифы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан», — отметили в Минцифры.

Как отметили в министерстве, основные пользователи заказных писем и юридически значимых уведомлений — госорганы, то есть индексация, в первую очередь, отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах граждан.

Параллельно Минцифры завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию «Почты России». Среди ключевых инициатив — обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня разрешенных видов деятельности в отделениях, внедрение гибких механизмов оказания универсальных услуг связи.

«Это позволит выйти Почте России на безубыточность, снизить долговую нагрузку оператора, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений», — сообщили в Минцифры.