В Удмуртии продолжается регулирование численности волков

В Удмуртии продолжают регулировать численность волков, которые наносят урон охотничьему и сельскому хозяйству. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, отсутствие естественных врагов может привести к значительному увеличению популяции этих животных.

В Удмуртии насчитывается около 60 волков. Если весной образуется 14 волчьих пар, то они могут принести до 140 волчат. Чтобы стимулировать охотников к добыче волков, правительство Удмуртии утвердило выплаты. Право на вознаграждение имеют обладатели охотбилета и разрешения на добычу.

Размер вознаграждения составляет 20 тыс. руб. за пойманного волка и 1 тыс. руб. за лисицу. Эти меры направлены на поддержание баланса в экосистеме и защиту сельскохозяйственных угодий.

Анастасия Лопатина