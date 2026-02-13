В Тольятти выявили и задержали более 20 мигрантов-нарушителей

На территории промышленной зоны Тольятти стражи правопорядка во время масштабного рейда выявили и задержали более 20 правонарушителей среди работников и посетителей оптового рынка. В отношении них составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях, сообщает Росгвардия по Самарской области.

Троих задержанных мигрантов по решению суда депортируют за пределы РФ.

Во время рейда стражи правопорядка проверяли у иностранных граждан паспорта, миграционные карты, патенты на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство. Также внимание уделялось законности трудовых отношений и соблюдению режима пребывания в России. В общей сложности проверке подверглись более 150 человек.

Руфия Кутляева