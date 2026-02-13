Инвестиционные мошенники обманом вынудили 74-летнюю жительницу Чистополя перевести им 93,5 тыс. руб., а потом вернули ей 500 руб. «на жизнь». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Мошенники обманули пенсионерку из Чистополя и вернули 500 рублей «на жизнь»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мошенники обманули пенсионерку из Чистополя и вернули 500 рублей «на жизнь»

Пенсионерка перешла по рекламе дополнительного заработка, оставила данные и установила приложение, после чего с ней связался мошенник, который убедил ее внести деньги.

Сначала потерпевшая перевела 8,5 тыс. руб., затем ещё 85 тыс. руб., занятые у сестры.

Осознав, что осталась без средств и с долгами, она попросила вернуть деньги. В ответ аферисты перевели ей 500 руб.

Следователем отдела ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Анна Кайдалова