Ижевчанина взяли под стражу за призывы к насилию по отношению к президенту РФ

Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что он разместил в мессенджере Telegram комментарий с призывами к насилию в отношении президента России , а также групп лиц, объединённых по национальному и профессиональному признакам: «русских», «сотрудников ФСБ» и «сотрудников полиции».

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца до 12 апреля. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина