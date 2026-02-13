Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Корабль Crew Dragon с экипажем очередной миссии МКС вышел на целевую орбиту

Космический корабль Crew Dragon вышел на целевую орбиту, сообщил «Роскосмос». На борту корабля находится экипаж 12-й миссии МКС, осуществляемой компанией Space X. В том числе россиянин Андрей Федяев.

Российская госкорпорация опубликовала в Telegram-канале речь Андрея Федяев с борта Crew Dragon: «С этой высоты наша Земля выглядит невероятно хрупко и целостно. Здесь не видно границ — только тонкая голубая линия атмосферы, которая защищает все живое. Именно этот вид напоминает нам о главном: мы одна команда на одном корабле – планете Земля».

Перед стартом ракеты-носителя с мыса Канаверал в американской Флориде российский космонавт произнес гагаринское «Поехали!». Его поддержали остальные члены экипажа: астронавты NASA Джессика Мейр и Джек Хэтуэй и астронавтка Европейского космического агентства Софи Адено. Все они повторили фразу на русском.

Экипаж Crew-12, по данным NASA, должен вернуться на Землю в 2026 году. Предыдущая миссия — Crew-11 — с россиянином Олегом Платоновым пробыла на МКС менее семи месяцев. Им пришлось вернуться досрочно 15 января из-за проблем со здоровьем у одного из членов команды. Изначально их возвращение на Землю планировалось в мае.

Степан Мельчаков

Полет нормальный

Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

Фото: NASA

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

Фото: NASA

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

Фото: NASA

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

Фото: NASA

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов&lt;br> На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов
На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

Фото: Sergei Remezov / AP

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

Фото: NASA

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

Фото: NASA

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

Фото: NASA

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня&lt;br> На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня
На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Фото: NASA

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

Фото: NASA

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

Фото: NASA

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли&lt;br> На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли
На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

Фото: NASA

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

Фото: NASA

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе&lt;br> На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе
На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию&lt;br> На фото: астронавт Клейтон Андерсон

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию
На фото: астронавт Клейтон Андерсон

Фото: NASA

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы&lt;br> На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы
На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

Фото: NASA

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

Фото: NASA

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

Фото: NASA

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду) &lt;br> На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)
На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

Фото: NASA

МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров

МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров

Фото: NASA

31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле&lt;br> На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС

31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле
На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС

Фото: NASA / Handout via REUTERS

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции&lt;br> На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков)

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции
На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков)

Фото: Роскосмос

