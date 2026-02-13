Корабль Crew Dragon с экипажем очередной миссии МКС вышел на целевую орбиту

Космический корабль Crew Dragon вышел на целевую орбиту, сообщил «Роскосмос». На борту корабля находится экипаж 12-й миссии МКС, осуществляемой компанией Space X. В том числе россиянин Андрей Федяев.

Российская госкорпорация опубликовала в Telegram-канале речь Андрея Федяев с борта Crew Dragon: «С этой высоты наша Земля выглядит невероятно хрупко и целостно. Здесь не видно границ — только тонкая голубая линия атмосферы, которая защищает все живое. Именно этот вид напоминает нам о главном: мы одна команда на одном корабле – планете Земля».

Перед стартом ракеты-носителя с мыса Канаверал в американской Флориде российский космонавт произнес гагаринское «Поехали!». Его поддержали остальные члены экипажа: астронавты NASA Джессика Мейр и Джек Хэтуэй и астронавтка Европейского космического агентства Софи Адено. Все они повторили фразу на русском.

Экипаж Crew-12, по данным NASA, должен вернуться на Землю в 2026 году. Предыдущая миссия — Crew-11 — с россиянином Олегом Платоновым пробыла на МКС менее семи месяцев. Им пришлось вернуться досрочно 15 января из-за проблем со здоровьем у одного из членов команды. Изначально их возвращение на Землю планировалось в мае.

Степан Мельчаков