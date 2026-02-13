В УР ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения болезней скота

С 12 февраля в Удмуртии введен режим повышенной готовности в связи с риском заноса и распространения особо опасных болезней крупного рогатого скота, свиней и птиц. Как сообщает Главное управление ветеренарии региона, ветеринары переведены на круглосуточный режим работы, техника и дезинфекционные установки приведены в полную готовность.

В животноводческих хозяйствах усилен контроль: обязательны ограждение и зонирование территории, дезбарьеры на въездах и санитарно-защитные зоны. Руководителям сельхозпредприятий рекомендовано исключить посещение производственных зон посторонними лицами.

О каждом факте перемещения скота необходимо незамедлительно уведомлять госветслужбу. Карантинирование ввозимых и вывозимых животных в течение 30 дней обязательно. Режим продлится до особых распоряжений.

Анастасия Лопатина