«Текущий рост цен, судя по всему, будет преодолен быстро»

Центробанк снизил ключевую ставку, опустив показатель на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Чем объясняется такой шаг со стороны регулятора? На этот вопрос ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

— Мы, конечно, говорили о том, что консенсус-прогноз заключался в том, что ставка останется неизменной. Но в этом же самом консенсус-прогнозе, уж не знаю, в кавычках и без, мы отмечали наличие достаточного количества голосов, которые все-таки утверждали, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Причем и одни, и другие эксперты фактически смотрели на одинаковый набор макроэкономических сигналов. Только первые трактовали их в пользу того, что ставка будет неизменной, а вторые говорили, ее снизят.

Давайте смотреть, что говорит ЦБ в пресс-релизе. Понятно, ставка снижена — 15,5% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Давайте я попробую вам, что называется, цитировать то, что было на заседании 19 декабря. Там была такая же строчка: экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. «В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов» — это, наверное, пассаж в адрес увеличившегося НДС и так далее.

При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение. Самое главное, что мы должны фиксировать: базовый сценарий, как считает регулятор, предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году. Сразу же обращаемся к тому прогнозу, который был у нас 24 октября 2025-го: тогда ставка ключевая была 13-15%. То есть вилка эта сдвинута вверх.

Поэтому сейчас первичная, слишком оптимистичная реакция пройдет, и последует много вопросов как раз вот об этих пересмотренных параметрах. Рынок отреагировал ростом: индекс Московской биржи — чуть выше 2,770. Мы выходим в плюс.

Но давайте читать дальше. Что говорит ЦБ? Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. И это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Тут нет пока никаких изменений по сравнению с тем, что было на декабрьском заседании.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026-м. При этом в декабрьском пресс-релизе говорилось про инфляцию в 4-5%, то есть, опять же, ориентир сдвинут вверх на 0,5%. И устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, то есть эта строчка, это предложение полностью соответствует тому, что было на заседании 19 декабря.

Далее ЦБ говорит, что в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. То есть вроде как ориентир в 4% сохраняется, вроде как разовые факторы учтены, но их влияние оценивается как непродолжительное, грубо говоря, в течение января оно будет преодолеваться.

При этом инфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Тут изменений нет. Кредитная активность была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережениям остается высокой, и здесь тоже ничего нового. Денежно-кредитные условия смягчились. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, тоже без изменений.

По итогам 2025 года рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона. Я сразу скажу, что тогда он был от 0,5% до 1%. Значит, мы получили все-таки тот самый 1%. ЦБ подчеркивает, что мы попали в эти прогнозные значения, хотя, как говорит регулятор, рост общей экономической активности в целом за год замедлился. В четвертом квартале 2025-го он усилился из-за увеличения потребительского спроса.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. С чем остается в сухом остатке? Траектория сбалансированного роста вроде соблюдается, и экономика продолжает к ней возвращаться. Текущий рост цен, судя по всему, будет преодолен быстро, и ЦБ не видит от этого существенных рисков. Жесткая денежно-кредитная политика сохраняется. Базовый сценарий все-таки предполагает диапазон процентной ставки в 13,5-14,5%.

Что это означает? Наверное, сейчас кто-то из экономистов уже пишет прогнозы, согласно которым ЦБ должен будет сделать паузу в цикле понижения процентной ставки. Значит, сейчас мы с вами получаем 15,5%, и если двигаться по 0,5%, то этих заседаний просто не хватит для того, чтобы попасть в эти самые прогнозные значения: где-то действительно должна быть пауза.