Жительнице Татарстана, которая в 2025 году фиктивно прописала 1,2 тыс. иностранных граждан в своей квартире, грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Казани фиктивно зарегистрировала 1,2 тысячи мигрантов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жительница Казани фиктивно зарегистрировала 1,2 тысячи мигрантов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что ни один из зарегистрированных людей по этому адресу фактически не проживал.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации»).

Анна Кайдалова