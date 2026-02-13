Свердловчанина отправили на лечение за участие в экстремистской организации

Режевский городской суд отправил местного жителя на принудительное лечение за участие в деятельности экстремистской организации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что с 6 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года на территории Режевского муниципального округа функционировала ячейка общественного объединения «СССР», деятельность которого запрещена решением суда. Сторонники данного движения пропагандировали насильственное изменение конституционного строя России, отрицали легитимность государственных органов и призывали к сопротивлению их деятельности.

Мужчина принимал активное участие в незаконном объединении. Его обвинили по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. В связи с этим он был освобожден от уголовной ответственности. Вместо этого ему назначили стационарное лечение в медицинском учреждении. Постановление еще не вступило в законную силу.

