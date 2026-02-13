В Самаре планируют увеличить количество оборудования на пляжах летом этого года

В Самаре планируют установить на пляжах 1413 единиц специализированного оборудования, включая 581 новую единицу. Планы по подготовке к пляжному сезону 2026 года обсудили в рамках оперативного совещания при главе города, сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Наибольшее количество оборудования собираются разместить в районе I, II и IV очередей набережной. К монтажу и расстановке приступят после прохождения паводковых вод, уборки и подготовки песка.

В администрации уточняют, что на городские пляжи завезут 30 тыс. тонн песка для обновления верхнего слоя. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. К открытию сезона пляжи обработают от грызунов, проведут водолазное обследование, очистят дно акватории, промерят глубины и обозначат буйками локации, безопасные для купания. На 14 спасательных постах будут дежурить 44 спасателя.

В этом году планируется открыть 9 пляжей: в районе I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), в районе II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП), в районе IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж у Барбошиной поляны, пляж под ул. Советской Армии, пляж в районе Загородного парка, пляж у СФГУП «Санаторий «Можайский», Красноглинский пляж и пляж в районе фестивальной поляны, функционирующий в период молодежного форума «Иволга» и фестиваля бардовской песни.

Руфия Кутляева