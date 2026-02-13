Начальника ИК-29 в Тольятти арестовали по делу о получении взятки

Автозаводский районный суд Тольятти в Самарской области арестовал до 4 апреля начальника исправительной колонии №29 (ИК-29). Его обвинили в получении особо крупной взятки, сообщила пресс-служба судов региона.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области рассказали, что начальник ИК с сентября 2023 по январь 2026 года принуждал осужденных сдавать деньги на ремонт корпуса, где они жили. За отказ или запоздалую оплату заключенным угрожали административными мерами, из-за которых могли ужесточить наказание.

Также следствие выяснило, что фигурант сдал в аренду коммерческой фирме здание, в котором находилась колония. За это компания оплачивала электричество в здании, а обвиняемый получил взятку в виде автомобиля и топливной карты.

Никита Черненко