Участие и реклама в конференциях «Коммерсантъ»
По вопросам сотрудничества conference@kommersant.ru
Директор по развитию бизнеса
Синдинская Мария msindinskaya@kommersant.ru
Недвижимость, туризм, HoReCa, Транспорт, Экспорт
Лутовинова Лидия, продюсер
lutovinova_l@kommersant.ru
Фарма, промышленность, энергетика, АГРО, ESG
Праслов Юрий, продюсер
yury.praslov@kommersant.ru
Цифровизация, финансы, бизнес
Илюхина Екатерина, продюсер
Ilyukhina@kommersant.ru
E-comm, retail, медиа, Арт, спорт
Осипова Екатерина, продюсер
osipova_E@kommersant.ru
Юриспруденция
Легойдо Александра, продюсер
alego@kommersant.ru
Делегатское участие
Сульдина Анна
suldina@kommersant.ru
Размещение стендов, промо
Мелоян Екатерина
meloyan_e@kommersant.ru
ПРАЙС-ЛИСТ: