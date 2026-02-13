Экс-начальник Гострудинспекции возглавит инспекцию Госжилнадзора Пермского края
С 16 февраля должность и. о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) займет Олег Украинский, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Олег Украинский возглавлял Гострудинспекцию в Пермском крае с 2019 года по ноябрь 2024-го. После его ухода врио начальника в ведомстве менялись дважды. В ноябре прошлого года также сменился руководитель ИГЖН. Михаил Ширяев, возглавлявший инспекцию с 2024 года, покинул должность. Вместо него и. о. начальника инспекции была назначена Евгения Курочкина.