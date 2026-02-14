В феврале 1831 года, ровно 195 лет назад, один уральский крестьянин в нескольких десятках километров от Екатеринбурга обнаружил изумруды. Тогда же командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин на Изумрудных копях Урала заложил первый прииск. Об истории первого месторождения и пропаже самого большого изумруда – в отрывке книги ИД «Коммерсантъ-Урал» «Власть и деньги».



Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 1831 году изумруды (их еще называли смарагды) обнаружил крестьянин-смолокур Максим Кожевников в окрестностях реки Токовой в 90 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Он принял несколько камней за аквамарины, но когда их принесли на Екатеринбургскую гранильную фабрику, то выяснилось, что это уникальные драгоценные камни. Руководитель фабрики Яков Коковин организовал экспедицию на место находки и заложил там прииск. После огранки изумруды отправили в Санкт-Петербург, где они вызвали настоящую сенсацию среди окружения Николая I. По высочайшему императорскому указу Максим Кожевников был награжден крупной премией, а Яков Коковин получил орден. Первый прииск назвали Сретенским.

Летом 1833 года в Глинской волости Екатеринбургского уезда вновь были найдены изумруды. Новый прииск назвали Мариинским — в честь святой Марии Египетской.

Мода на уральские изумруды захлестнула придворные круги.

К 1862 году было добыто 142 пуда изумрудов. Россия стала мировым лидером по их добыче.

Фото: из книги «Власть и деньги»

В 1899 году Мариинский прииск получила в разработку англо-французская «Новая компания изумрудов».

С 1915 про 1919 годы Мариинский прииск взял в аренду владелец екатеринбургских камнерезных лавок и мастерских В. Липин.

В 1919 году месторождения изумрудных копей были национализированы. В 1927 году Мариинский прииск, в связи 10-летием Великого Октября, получил имя уральского революционера Ивана Малышева. Изумруды на Малышевском месторождении добывают до сих пор.

Александриты В 1833–1834 годах вместе с изумрудами был открыт минерал александрит. Впервые александрит был найден на изумрудном прииске на реке Токовой и отправлен в Санкт-Петербург. Министр уделов Лев Перовский для изучения его свойств передал члену Петербургской Академии наук финскому ученому Нильсу Норденшельду. При измерении твердости камня были получены неожиданно высокие значения: 8,5 вместо 7,5 (обычной для изумруда). При зажженных свечах вместо зеленого камня был ярко-красный кристалл. В 1842 году его назвали александритом в честь будущего царя Александра II. Как считается, минерал был обнаружен 17 апреля 1834 года — в день совершеннолетия царевича.

Александрит

Фото: из книги «Власть и деньги»

Фото: из книги «Власть и деньги» Александрит

Фото: из книги «Власть и деньги»

Дело Коковина

В 1834 году на уральских копях был обнаружен гигантский кристально чистый изумруд весом более 400 граммов, который вошел в историю как «изумруд Коковина». На тот момент он был самым большим в мире.

Одновременно в департамент уделов поступил анонимный донос о том, что якобы директор Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин утаивает часть камней.

Известно, что вице-президент департамента уделов граф Лев Перовский являлся большим коллекционером минералов и драгоценных камней. Пользуясь служебным положением, он пополнял коллекцию за счет образцов, поступающих в департамент. Предполагается, что он не гнушался идти на подкупы и интриги, чтобы заполучить понравившийся ему самоцвет. Граф через посредников предлагал Коковину за вознаграждение передавать ему интересные образцы, не ставя их на официальный учет. Коковин отказался.

Из департамента уделов в Екатеринбург на гранильную фабрику был направлен ревизор Ярошевицкий.

При обысках дома и рабочего кабинета Коковина было обнаружено несколько камней, включая гигантский изумруд.

Их упаковали в специальные ящики и отправили в Санкт-Петербург. По одной из версий, их сопровождал мастер Пермикин и передал лично графу Перовскому. Однако вскоре посыльный внезапно отбыл на поисковые работы в Забайкалье, а вице-президент департамента уделов сделал вид, что никакого изумруда не получал. О пропаже уникального камня узнал Николай I, который потребовал его разыскать. На время расследования Яков Коковин был арестован. В течение трех лет он находился в Екатеринбургском тюремном замке.

Лев Перовский

Фото: из книги «Власть и деньги»

Фото: из книги «Власть и деньги» Лев Перовский

Фото: из книги «Власть и деньги»

Следствие возглавил лично граф Перовский, а суд сформировал его родной брат оренбургский военный губернатор генерал-лейтенант Василий Перовский. Коковину были предъявлены обвинения в злоупотреблениях.

Доказать его вину в хищении разыскиваемого изумруда не удалось, но он все равно был осужден.

Суд выпустил Коковина из острога, но лишил работы, наград и дворянства. Яков Коковин безуспешно писал обращения к Николаю I о пересмотре дела. В 1840 году скончался. Большинство жителей Екатеринбурга ему сочувствовало. Именем Коковина назвали площадь и улицу (сейчас улица Шейнкмана).

Лев Перовский вскоре будет назначен министром внутренних дел. Мастер Пермикин в Забайкалье откроет пять месторождений лазурита и вернется на Урал.

Предполагается, что изумруд Коковина граф Перовский распилил на части, чтобы скрыть следы. Самую большую часть он продал графу Кочубею. В период Октябрьской революции коллекция Кочубея была вывезена за рубеж, потом ее выкупило советское правительство. Возможно, сейчас остатки изумруда Коковина находятся в московском минералогическом музее академика Ферсмана.

Яков Коковин Один из выдающихся уральских камнерезов родился в 1787 году в деревне Горный Щит около Екатеринбурга. В 1799-1806 годах обучался в Петербургской Академии художеств. В 1807 году стал мастером Екатеринбургской гранильной фабрики. На фабрике он создал школу, где обучал скульптуре из мрамора и лепке из воска и глины, а в 1818 году был назначен директором гранильной фабрики. Считается, что производство камнерезных изделий при нем «достигло видимой степени совершенства». Одной из его выдающихся работ является ваза из яшмы высотой 178 см и диаметром до 167 см. К работе над ней он приступил в 1824 году, но закончить не успел из-за ареста. После его смерти ее доделал его ученик Гаврила Налимов. В 1849 году ее отправили в Петербург. Сейчас она находится в Эрмитаже.