Полиции пришлось выстрелить по колесам из-за маневров лихача в Ленобласти

Нетрезвого водителя Kia Sportage удалось остановить, лишь применив табельное оружие. Автомобилист следовал по дорогам в Ленинградской области, совершая опасные маневры, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж Госавтоинспекции в 2:35 в селе Русско-Высоцкое предпринял попытку остановить иномарку, но водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда было организовано преследование.

Лихач не реагировал ни на световые, ни на звуковые сигналы, а также на требования полицейских остановиться. Своим вождением он создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Сотрудник ГАИ применил табельное оружие, сперва выстрелив в воздух, а затем по колесам. Автомобилиста в возрасте 35 лет остановили в поселке Терволово. У него были признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении лихача составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.25, ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. С 2025 года его привлекали к ответственности 17 раз.

Татьяна Титаева