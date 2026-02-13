Северная железная дорога увеличила перевозки на экспорт в Китай в 2025 году

В 2025 году на Северной железной дороге увеличены объемы перевозок в направлении Китая.

На экспорт в Китай со станций Северной магистрали отправлено более 2,3 млн тонн грузов, что больше, чем за 2024 год, на 4,8%. Почти половину этого объема составляет экспорт из Архангельской области (свыше 1,1 млн тонн).

Через порт Архангельск производится товарообмен с Китаем по Северному морскому пути. В ускоренных контейнерных поездах экспортные грузы прибывают к месту погрузки на судно, импортные отправляются в центр России.

Из Республики Коми отправлено 723 тыс. тонн, из Вологодской области — 388 тыс. тонн. В Китай со станций Северной железной дороги преимущественно отправляются в контейнерах пиломатериалы, бумага и целлюлоза.

«Для региональных производителей, ориентированных на экспорт в Китай, разработаны как сухопутные железнодорожные маршруты, так маршруты с использованием морского транспорта. В 2025 году на 14,5% увеличены отправки грузов в Китай в ускоренных контейнерных поездах»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Импорт грузов из Китая за 2025 год составил более 50 тыс. тонн, что соответствует объемам 2024 года. Большая часть направляется в Вологодскую область, при этом импорт осуществляется во все регионы на территории обслуживания магистрали. В перечне грузов — грузы в контейнерах, черные металлы, машины и оборудование, метизы, химикаты, промышленные товары.

