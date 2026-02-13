Поликлиника №4 нижегородской больницы №25 возобновила работу после ремонта

В Нижнем Новгороде после капитального ремонта возобновила работу поликлиника №4 детской больницы №25. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 февраля.

Фото: минздрав Нижегородской области

На ремонт направили 8,1 млн руб., еще на 1,5 млн руб. было приобретено новое оборудование и мебель. В помещении заменили окна и двери, обновили покрытия стен, полов и потолков. Также заменили сантехнику, коммунальные сети и установили новую систему противопожарной сигнализации.

По словам главного врача больницы Алексея Зиновьева, проектная мощность обновленной поликлиники составляет около 40 посещений в смену.

Галина Шамберина