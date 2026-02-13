«Люди находят социально приемлемый способ выразить боль»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant / AP Фото: Alastair Grant / AP

Как заработать миллион долларов на чувствах влюбленных? Если быть точнее, на чувствах разочаровавшихся в любви. День святого Валентина пробуждает в людях не только теплоту и нежность, но и совсем другие ощущения. И некоторые организации нашли способ эти эмоции монетизировать.

Зоопарк Бронкса в Нью-Йорке предлагает назвать в честь своего нынешнего или бывшего романтического партнера одного из питомцев — мадагаскарского шипящего таракана. Слоган — «Добавь им мурашек». Человек платит $15 и получает официальный сертификат с новым именем обитателя зоопарка. За $35 можно получить онлайн-экскурсию от сотрудника зоопарка и по видеосвязи познакомиться со своим тараканом. За $70 ко всему прочему добавят мерч с питомцем, который доставляют по стране. Акция существует с 2011 года, с тех пор имена некогда любимых людей получили 60 тыс. обитателей зоопарка, то есть вся программа принесла около $1 млн. Средства, кстати, идут на охрану дикой природы.

Появились и другие способы выразить свои чувства за благотворительные пожертвования в преддверии Дня влюбленных. Например, онлайн-сервис азартных игр в США предлагает дать имя бывшего (или бывшей) крысе, которую включают в виртуальную лигу крыс All-Star, пишет New York Post . Участники соревнуются, присылая свои истории расставаний, пять лучших получают места «в команде».

Ветеринарный сервис в Нью-Джерси тоже придумал благотворительную акцию: стерилизуй своего экс-партнера (Neuter Your Ex). За пожертвование от $15 до $50 процедуру проходят дикие кошки (как и обычно), но перед этим им дают имена. Такую акцию стали устраивать и в других приютах для животных в США, Канаде и Ирландии. На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну, чтобы затем ими накормить подопечных и снять видео. За $10 — ворон или сорок, за сумму $50-100 ценный корм достанется хищнику.

Люди находят социально приемлемый способ выразить боль и вернуть чувство контроля 14 февраля, говорят психологи. Главное тут не зацикливаться на мести и отдать предпочтение прочим удовольствиям.

