Что ж, мы снимаем шляпу! Ученые из Южной Кореи и Гонконга разработали гаджет, который внешне напоминает головной убор, а по сути борется с выпадением волос. В основе лежит хорошо известный метод светотерапии, но доведенный до совершенства.

Внутри умной шляпы — органические светодиоды, которые излучают инфракрасный свет. В лаборатории ученые выяснили, что разработка может подавлять старение клеток волосяных фолликулов до 92%.

Для лечения облысения есть и другие эффективные методы, но они инвазивные. А существующие устройства слишком громоздкие и жесткие, отмечают исследователи. И в таких гигантских шлемах зачастую сложно и несколько странно находиться в офисе или другом общественном месте. Плюс, они работают с проблемой точечно: невозможно добиться, чтобы лазер воздействовал на всю кожу головы.

Новый же гаджет это умеет и, как можно судить по фотографиям, это еще и стильный аксессуар в духе раннего Клинта Иствуда. Звучит все, конечно, многообещающе, но пока этот прорыв в науке нельзя назвать готовым к продаже продуктом.

Прототип успешно прошел испытания только в лаборатории, теперь ему предстоит долгий путь с клиническими исследованиями на реальных людях, которые должны подтвердить его эффективность и безопасность в повседневной жизни.

