Восемь француженок Франсуа Озона и Рената Литвинова

Андрей Плахов о том, как создавался знаменитый фильм «8 женщин»

Исполнилось четверть века фильму «8 женщин» Франсуа Озона. Андрей Плахов рассказывает, как оказался свидетелем первых шагов режиссера в реализации этого замысла и почему Рената Литвинова на Берлинском кинофестивале из-за этой картины осталась без перстня.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

После выхода фильма, собравшего $42 млн в мировом прокате, все кричали, что это было просчитанным коммерческим проектом. Между тем Озон шел на огромный риск. Кинематографист, широко известный в узких кругах, начавший карьеру как маргинал-провокатор, был уличен в том, что предал свою публику и интегрировался в мейнстрим.

На самом деле он осуществил свой самый смелый эксперимент, собрав на одном пятачке главных французских актрис и заставив их разыграть карту ревности и соперничества на поле детективного сюжета. В богатом доме только что произошло убийство хозяина, и каждая из великолепной женской восьмерки — потенциальная подозреваемая.

В «8 женщинах» перемешаны и разрушены законы всех жанров — мюзикла, фарса, детектива, мелодрамы. Это — торжество юмора, киномании и самоигральной формы.

Но торжество как бы прощальное. Картина, появившаяся в 2001 году, стала прощанием с ХХ веком, лебединой песней постмодернизма.

Случилось так, что я оказался у истоков этого замысла. Мы записывали интервью с Озоном, и он «по секрету» сообщил мне, что накануне дала согласие на съемки сама Катрин Денёв — и это решило проблему кастинга. Тут же подтянулись остальные семь актрис, из которых четыре — большие звезды. 85-летняя Дарьё играет тещу убитого, ее дочерей — Катрин Денёв и Изабель Юппер, а богемную сестру хозяина, паршивую овцу в семейном стаде,— Фанни Ардан. Эмманюэль Беар появляется в роли опасной горничной, всегда готовой вывести хозяев на чистую воду.

Героини одеты в затейливо придуманные наряды — яркие платья в косую клеточку и маленькие шляпки, леопардовые накидки, кокетливые туфельки со шнурочками. За основу взят стиль new look, которым в 1947 году Кристиан Диор революционизировал моду, вытащив из забытья высокий корсет и вернув послевоенным женщинам ощущение волнующего эротизма. Помимо дресс-кода, каждой из актрис дан собственный музыкально-танцевальный номер, символический цветок (от орхидеи до подсолнуха) и — в качестве опоры — культовый имидж, «звездный код» из истории кино. Изабель Юппер в гротескной роли стареющей дурнушки уморительно пародирует свою скандальную «пианистку» из одноименного фильма Михаэля Ханеке, играя ее в стиле Луи де Фюнеса.

Кадр из фильма «8 женщин» Франсуа Озона

Кадр из фильма «8 женщин» Франсуа Озона

Фото: Интерсинема-Арт

Кадр из фильма «8 женщин» Франсуа Озона

Фото: Интерсинема-Арт

Вечно молодящаяся Катрин Денёв с комичной искренностью интересуется, не стала ли она выглядеть старше через час после известия о гибели мужа. Вызывающе эротический танец Фанни Ардан имитирует образ Риты Хейворт из фильма «Гильда». Эмманюэль Беар затянута в корсет и облачена в «скромное» платье горничной, которое, однако, наводит на самые нескромные мысли. Она недаром прячет в тайнике фотографию Роми Шнайдер. По словам Озона, Денёв и Шнайдер были в детстве его любимыми актрисами, а Беар унаследовала «народный» тип героинь Шнайдер — тип демократичной и элегантной парижанки.

Но самую острую киноманскую штучку Озон приготовил в эпизоде, где Денёв выясняет отношения с Ардан. Дело доходит до драки и валяния на полу. Здесь Озон потревожил тень другого Франсуа — Трюффо. Денёв в свое время провела с ним несколько счастливых лет, а Ардан родила от него ребенка. Считалось, что эти актрисы — закоренелые соперницы и антагонистки. А теперь Ардан уверяет репортеров, что боготворила Денёв, будучи «еще девочкой».

Взаимная женская и профессиональная ревность актрис, даже очень знаменитых,— вот конек, на котором сыграл хитрый Озон.

Он заставил всех героинь фильма любить одного и того же мужчину, который на экране так и не появится (может, это сам Озон?). Он собрал на одной съемочной площадке самых выдающихся женщин Франции и предоставил им коллективно выяснять, кто на свете всех милее, всех румяней и белее. Кто лучше сыграет, звонче споет и темпераментнее станцует? Юппер или Беар? Ардан или Денёв? А может, 85-летняя Дарьё? При этом в группе было установлено полное равноправие: у каждой из восьми свой «Альфа-Ромео», свой шофер, свое кресло для гримировки. Как рассказывала мне Фанни Ардан, на площадке царило «равновесие ужаса — как между Россией и Америкой». Это означало, что никто из звезд не позволял себе капризов, а в паузах между съемками «девушки» обменивались кулинарными рецептами. Вероятно, это правда, но не вся правда. Озон обещает когда-нибудь написать про съемки «8 женщин» в мемуарах — «как все было на самом деле».

Международная премьера фильма прошла на Берлинале в 2002 году. Публика была в восторге, но жюри, обремененное чувством высокой ответственности, решилось наградить этот чисто развлекательный фильм только призом «за индивидуальный вклад», отметив в формулировке, что вклад этот в то же время коллективный. Ибо имелся в виду блистательный коллектив актрис. И хотя эта награда тоже сопровождается статуэткой «Серебряного медведя», она в призовой иерархии стоит довольно низко. Причем и этот приз удалось выбить с трудом. За него изо всех сил боролась входившая в жюри Рената Литвинова. На премьере она так аплодировала этой картине, что потеряла перстень. А на закрытии, выйдя на сцену объявлять один из призов, обнаружила, что забыла бумажку с формулировкой и ринулась обратно в зал. Отар Иоселиани, увидев эту мизансцену, сказал, что Ренате хорошо удался бы жанр трюковой комедии. Как раз в духе «8 женщин».

Франсуа Озон и его кино

Франсуа Озон родился 15 ноября 1967 года в Париже. После получения диплома киношколы в Сорбонне, в 1990 году он поступил на постановочный факультет FEMIS (Институт кинематографии). В период учебы снимал короткометражные фильмы, многие из которых демонстрировались на международных кинофестивалях

Фото: Eric Gaillard JES / FMS / Reuters

В 1996 году короткометражный фильм Озона «Летнее платье» получил приз «Леопард будущего» на Международном кинофестивале в Локарно
На фото: режиссер с актрисами Шарлоттой Рэмплинг (в центре) и Людивин Санье

Фото: / Reuters / / Reuters

Известность к Франсуа Озону пришла в 1998 году после показа на Каннском кинофестивале его первого полнометражного фильма — полуфантастической комедии о жизни французской семьи «Крысятник»

Фото: / Reuters / / Reuters

В 1999 году вышел наполненный черным юмором и насилием триллер «Криминальные любовники». В 2000 году бы выпущен еще один фильм режиссера — «Капли дождя на раскаленных камнях» по пьесе Райнера Вернера Фасбиндера.&lt;br>На фото: Франсуа Озон с актрисой Жанной Моро

На фото: Франсуа Озон с актрисой Жанной Моро

Фото: Michel Euler / AP

Фильм Франсуа Озона «8 женщин» 2002 года с участием звезд французского кинематографа Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан соединил детектив, комедию и ретро-мюзикл и завоевал премию Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь» за лучшую актерскую игру

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В 2003 году на экраны вышел первый англоязычный фильм режиссера — «Бассейн». По мнению самого Франсуа Озона, это очень личный фильм, в котором были раскрыты важные для него темы&lt;br> На фото: с актрисой Катрин Денев

На фото: с актрисой Катрин Денев

Фото: Peter Kramer / AP

Среди картин режиссера также «5x2» (2004), «Время прощания» (2005), «Ангел» (2007), «Рики» (2009), «Отчаянная домохозяйка» (2010), «Молода и прекрасна» (2013), «Франц» (2016), «Двуличный любовник» (2017), «Все прошло хорошо» (2021) и другие

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Фильмы Франсуа Озона отличают гротеск, доходящий до абсурда, черный юмор и откровенные сексуальные сцены. «Фильм — это попытка а не конец. Фильмы обретают свою значимость, когда противопоставляются другим произведениям того же автора»,— сказал режиссер в одном из интервью

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Франсуа Озон — открытый гей. Персонажи гомосексуальной и бисексуальной ориентации присутствуют в большинстве его работ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Премьера последнего фильма режиссера — «Петер фон Кант» — состоялась 10 февраля 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. Картина стала свободной интерпретацией фильма Райнера Вернера Фасбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант»

Фото: Christian Mang / Reuters

Фото: Eric Gaillard JES / FMS / Reuters

На фото: режиссер с актрисами Шарлоттой Рэмплинг (в центре) и Людивин Санье

Фото: / Reuters / / Reuters

Фото: / Reuters / / Reuters

На фото: Франсуа Озон с актрисой Жанной Моро

Фото: Michel Euler / AP

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

На фото: с актрисой Катрин Денев

Фото: Peter Kramer / AP

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Фото: Christian Mang / Reuters

