Прекращено уголовное дело бывшего топ-менеджера ТГК-14

Центральный районный суд Читы прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по безопасности ТГК-14 Игоря Рыжкова. Против него было выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как сообщили «Ъ» в суде, менеджер компании освобожден от преследования в связи с заключением контракта с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), а также в связи с получением государственной награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Рыжков

Фото: Пресс-служба Заксобрания Забайкалья Игорь Рыжков

Фото: Пресс-служба Заксобрания Забайкалья

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года Игорь Рыжков выстрелил из арбалета в коллегу Андрея Артамонова, полагая, что тот причастен к его увольнению. В декабре 2023 года присяжные Центрального районного суда Читы вынесли оправдательный вердикт по делу Игоря Рыжкова, посчитав, что выстрел обвиняемый произвел «мимо с целью напугать».

Однако в марте 2024 года Забайкальский краевой суд по ходатайству прокуратуры отменил решение первой инстанции и отправил дело на пересмотр. В начале июня того же года коллегия присяжных заседателей Центрального районного суда Читы признала Игоря Рыжкова виновным в покушении на убийство.

После этого бывшего топ-менеджера объявили в розыск в связи с неявкой на судебные заседания. В дальнейшем выяснилось, что он заключил контракт с Минобороны РФ и убыл в зону проведения СВО.

Производство по делу было возобновлено в конце января 2026 года после окончания срока военного контракта обвиняемого. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Влад Никифоров, Иркутск