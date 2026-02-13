Хоккей выходит в космос

Петрозаводск стал первым городом, с которого началось большое путешествие главного трофея чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по Северо-Западному региону. Тур легендарной спортивной награды и символа побед прославленных российских спортсменов организовала в рамках сотрудничества с КХЛ компания «Ростелеком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Следующая фотография 1 / 19 Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы Фото: Алиса и Николай Смирновы

«Мы очень гордимся тем, что поклонники хоккея именно в Петрозаводске смогут первыми на Северо-Западе увидеть Кубок Гагарина вживую, сфотографироваться с ним и почувствовать себя частью большой спортивной истории. Это событие — не просто шанс увидеть символ хоккейной славы, но и возможность окунуться в атмосферу хоккейных баталий, вспомнить яркие моменты сезонов КХЛ и зарядиться эмоциями перед новыми победами»,— говорит Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

Турне престижного спортивного трофея сопровождает серия открытых встреч с Сергеем Андроновым, олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина. Выдающийся хоккеист подготовил мастер-классы для юных спортсменов на арене спортивного комплекса «Луми», после которых дети могли пообщаться с легендарным нападающим, задать ему вопросы, сфотографироваться и получить автограф.

После Карелии кубок отправится в Великий Новгород, а далее в Архангельскую область, где он задержится дольше, чем в других регионах. Увидеть его смогут не только поклонники хоккея в столице Поморья, но и в Североморске. Затем трофей предстоит встречать вологодским болельщикам. Завершится масштабное путешествие в Республике Коми.

«Ростелеком» и КХЛ объединяют давние партнерские отношения: ровно десять лет федеральный провайдер обеспечивает высокоскоростные каналы связи для трансляции матчей.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, названный в честь первого космонавта Земли. Впервые его вручили победителю финальной серии плей-офф — казанскому «Ак Барсу» — в День космонавтики, 12 апреля 2009 года. Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравированы изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Светлана Куликова