«В успех лыжника Савелия Коростелёва хочется верить»

На Олимпиаде в Италии российские спортсмены по-прежнему остаются без медалей. В женском супергиганте горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место, а в гонке с раздельным стартом на 10 км лыжница Дарья Непряева стала лишь 21-й. За развитием событий в Милане и Кортина д'Ампеццо следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Лыжная гонка на 10 км с раздельным стартом у женщин получилась яркой и очень эмоциональной. Спортсменки отдавали все силы на дистанции. Американка Джессика Диггинс после пересечения заветной четы кричала от боли, так как выступала со сломанным ребром. Это была цена бронзовой медали.

Шведка Фрида Карлссон, которая в очередной раз никому не оставила шанса, лежала на снегу очень долго. Но бороться с ней сейчас, похоже, не может никто. Она опередила всех более чем на 40 секунд и взяла второе золото этой Олимпиады. Россиянка Дарья Непряева, к сожалению, этим лыжницам сейчас не конкурент. У нее 21-е место из 111-ти участниц. После финиша Даша старалась скрыть разочарование, хотя смеялась достаточно нервно: «Сильно уши заложило сейчас, что-то не очень хорошо слышу. А так, очень тяжелая гонка, тяжелая погода. Конечно, трасса сегодня была жесткая, немного другая, не такая, как в остальные дни».

Следующий старт Дари Непряевой запланирован на 22 февраля. В день закрытия Олимпиады пройдет марафон классическим стилем. Дистанция — 50 км. Но если медаль Непряевой все-таки больше похоже на фантастическую историю, то в успех российского лыжника Савелия Коростелёва хочется верить.

В скиатлоне он пришел четвертым и показал, что может участвовать в медальных разборках. 13 февраля Савелий также побежит 10-километровую гонку с раздельным стартом. Физически россиянин готов, а абстрагироваться от неудач он умеет, уверен серебряный призер Ванкувера, лыжник Александр Панжинский:

«Позитив и умение преодолевать психологический стресс, давление точно ему помогут. Савелий внутри все это переваривает на ура. Я даже завидую его стрессоустойчивости и позитиву».

Что касается других соревнований в этот день, то для России главное зрелище, вне всякого сомнения, фигурное катание, произвольная программа, где будут разыграны медали среди мужчин-одиночников. Здесь выступит Петр Гуменник. После короткой программы он занимает 12-е место. Но в произвольной программе россиянин заявил пять четверных прыжков. Так что при идеальном выступлении он может оказаться достаточно высоко в турнирной таблице, считает олимпийский чемпион, фигурист Илья Авербух:

«Пугает цифра 12, но это вообще ни о чем не говорит. Все, в общем, нормально, потому что, судя по контенту, сложности программы, у Петра есть все шансы на то, чтобы войти в топ-5. Хотя, конечно, мы всегда все хотим большего».

Фигуристы начнут свою программу в 21.00. Кроме того, стоит обратить внимание на биатлон. В 16:00 начнется мужской спринт. А среди хоккейных матчей выделяется противостояние Финляндия—Швеция. В вечерней программе точно не разочарует игра Канада—Швейцария, которая стартует в 23:10.

Владимир Осипов