В Удмуртии до конца недели продолжатся снегопады

До конца этой недели в Удмуртии прогнозируются сильные снегопады, мокрый снег и в отдельных районах возможна морось, сообщает региональный Гидрометцентр.

«На дорогах установится накат и снежные заносы, ухудшится видимость при осадках»,— предупреждают метеорологи.

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -3..-8°С, завтра днем -1..-6°С. В ночь на воскресенье, 15 февраля, минимальная температура воздуха будет в пределах -2..-7°С, а днем она повысится до 0..-5°С.

К утру понедельника в большей части Удмуртии похолодает до -4..-9°С, в северной и северо-западной части температура резко опустится до -15°С, сохранив такой показатель и днем. При этом в большинстве своем осадки к этому времени прекратятся, кроме некоторых отдельных районов.

По предварительному прогнозу, во вторник вновь ожидается снежная погода.

Владислав Галичанин