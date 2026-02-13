В Татарстане на поддержку многодетных семей в 2026 году направят 15,3 млрд

В Татарстане в рамках нацпроекта «Семья» в 2026 году на поддержку многодетных семей направят 15,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

Всего в 2026 году на реализацию проекта предусмотрено 17,6 млрд руб. Из этой суммы 2,6 млрд руб. поступят из федерального бюджета, а 15 млрд руб. — из республиканского.

На эти средства также планируется продолжение строительства и капитального ремонта детских садов, школ искусств, библиотек, театров, музеев и домов культуры с последующим оснащением современным оборудованием.

В целом на нацпроекты в 2026 году выделено около 54 млрд руб., из которых 29 млрд руб. — федеральные и 25 млрд руб. — республиканские средства.

Анна Кайдалова