Бывшего зампрокурора Видного обвинили в получении взяток на полмиллиарда рублей

Балашихинский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки бывшим заместителем Видновского городского прокурора Александра Харитоненко. Местные предприниматели за покровительство передали ему 11 земельных участков на сумму 495,5 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Московской области.

Как установило следствие, в 2019-2020 году зампрокурора требовал взятки от двух бизнесменов за «попустительство по службе». В частности, господин Харитоненко требовал зарегистрировать на его доверенное лицо земельные участки в Ленинском городском округе Подмосковья.

За взятку господин Харитоненко предлагал предпринимателям не проверять их компании и помочь с другими госорганами. Если бы предприниматели отказались, прокурор угрожал найти нарушения у их бизнеса. Коммерсанты вынужденно приняли условия господина Харитоненко и с мая 2020 по ноябрь 2021 года передали в его владение 11 земельных участков, а также профинансировали строительство жилого дома и закупку стройматериалов.

Первое заседание суда назначено на 18 февраля. Бывшему прокурору грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.

