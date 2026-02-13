В Казани завершили реставрацию особняка Джерманетто

В Казани завершились ремонтно-реставрационные работы в историческом особняке на улице Островского, где в 1941–1942 годах жил итальянский писатель и публицист Джованни Джерманетто. Об этом сообщила пресс-служба ГИСУ Татарстана.

Фото: Пресс-служба ГИСУ РТ

Фото: Пресс-служба ГИСУ РТ

Дом построен в начале — середине XIX века и является объектом культурного наследия.

В ходе работ проведена комплексная реставрация с противоаварийными мероприятиями. Восстановлены фасад и лепной декор, заменены оконные и дверные блоки, благоустроена территория, выполнены внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей, оборудования и мебели.

В обновленном особняке разместится Министерство промышленности и торговли Татарстана.

В ноябре 2024 года сообщалось, что на реставрацию здания выделили 110 млн руб., а в апреле 2025 года озвучивалась сумма в 143 млн руб.

