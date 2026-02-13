Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на ЖКХ Дагестана и Северной Осетии

Правительство России направит более 1,8 млрд руб. на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане и Северной Осетии. Пресс-служба кабмина сообщила об этом 12 февраля 2026 года, ссылаясь на свежеподписанное распоряжение.

Средства из федерального бюджета выделяют на условиях софинансирования, чтобы регионы продолжили пилотные программы устойчивого развития отрасли, запущенные еще в 2022 году.

Единые операторы в каждом субъекте Северо-Кавказского федерального округа объединяют разрозненные объекты коммунальной инфраструктуры. Они решают ключевую проблему фрагментированности сетей, которая годами тормозила модернизацию. Кроме того, федеральные деньги помогут привлечь квалифицированных специалистов в отрасль и установить экономически обоснованные тарифы. Регионы вводят новые тарифы, которые выше прежних, поэтому Москва компенсирует потребителям разницу на переходный период.

Программы стартовали четыре года назад как пилотный проект Минэкономразвития России. Михаил Мишустин поручил их развивать после заседания правкомиссии по СКФО 27 мая 2025 года в Минеральных Водах. Вопрос обсудили на правительственном заседании 11 февраля 2026 года. Это не первый транш: в конце 2025 года Дагестан получил 505 млн руб., Ингушетия — 85,8 млн руб., Северная Осетия — 280,3 млн руб., всего свыше 870 млн руб. Ранее, в декабре 2025-го, из резервного фонда выделили еще более 1,5 млрд руб., из которых Дагестану досталось 845,5 млн руб.

Финансирование решает хронические проблемы ЖКХ в этих республиках: устаревшие сети, дефицит кадров и заниженные тарифы, не покрывающие издержек.

