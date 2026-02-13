«Мировой порядок Трампа навис над Европой»

Открытие Мюнхенской конференции по безопасности широко освещается во всем мире. Наблюдатели отмечают, что главным вопросом на ней так или иначе станут отношения США и Европы, и задаются вопросом, насколько эти отношения пострадали от политики американского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jens Meyer / AP Фото: Jens Meyer / AP

В Мюнхене европейские лидеры задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь доверять Америке

Это был головокружительный распад дружбы, объединявшей Запад… со времен Второй мировой войны. Он сделал европейских лидеров более осторожными и в некоторых случаях более готовыми бросить вызов (Америке.— “Ъ”)… Дипломаты и главы государств по всему континенту говорят, что они уже не ждут, что отношения с Америкой вернутся к дотрамповской нормальности, даже после того как господин Трамп покинет свой пост… Вопрос, которым сейчас задаются многие европейцы, смогут ли они когда-нибудь снова доверять США и что им нужно делать, если не смогут.

«Под снос»: будущее безопасности Европы под вопросом на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности… открывается… под сенью того, что в собственном отчете организации называется мировым порядком, идущим «под снос»… Европейские лидеры приедут в Мюнхен с желанием показать, что они наконец переходят от роли «потребителей безопасности» к роли тех, кто ее обеспечивает, указывая на резкое увеличение расходов на оборону и усилия по координации промышленной политики… Конференция в очередной раз станет важным испытанием трансатлантических связей.

Мюнхенская конференция по безопасности откроется на фоне обострения трансатлантических отношений

Трансатлантические отношения станут основной темой конференции в этом году. Европа, как ожидается, использует ее платформу для того, чтобы обозначить свое отношение и свою будущую политику в отношении США… Говоря конкретнее, в условиях, когда США все активнее используют вопросы безопасности в качестве инструмента давления на Европу и вымогательства у нее уступок, стремление к стратегической независимости и усилия, направленные на то, чтобы избежать бесконечных уступок и шантажа, станут сложными вопросами, которые Европе придется решать на конференции.

Мировой порядок Трампа навис над Европой накануне важной конференции по безопасности

Белый дом Трампа перевернул мировой порядок с ног на голову… Союзники и противники в равной степени пострадали от карательных тарифов. [Мир столкнулся] с совершенно бесстыдным рейдом на Венесуэлу, стремлением Вашингтона установить мир на Украине на условиях, выгодных для Москвы, и безумным требованием того, чтобы Канада стала «51-м штатом» США… Но пошатнул структуру всего трансатлантического альянса… гренландский кризис… Неужели связи Европы и США в области безопасности испорчены безвозвратно?

Подготовил Николай Зубов