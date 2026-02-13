Два экологических проекта Самарской области выиграли федеральные гранты на реализацию

От Самарской области два экологических проекта вошли в число 157 победителей второго конкурса Президентского фонда природы. Они получат федеральные гранты на реализацию, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый проект — «Путь реки. Места отдыха и экомониторинг на Самарской Луке» — практический и просветительский. Он направлен на улучшение пешего кругового маршрута длиной 330 км на территории нацпарка «Самарская Лука», который создали волонтеры. Сумма гранта — более 3 млн руб. Часть средств будет привлечена на условиях софинансирования. Реализовать проект планируется с марта по октябрь этого года.

В рамках проекта предлагается увеличить число регламентированных мест, где туристы могут остановиться на ночлег в палатках, разместить там инфостенды, столы, лавки и внести дополнительные точки в паспорт тропы. Целью проекта является помощь в решении проблемы вывоза мусора с территорий 24 сел, которые затрагивает маршрут, и в ликвидации стихийных свалок в лесах нацпарка.

Второй проект называется «Чистая река». Он связан с очисткой берега Волги в Самарской Луке. Инициаторы планируют организовать волонтерский палаточный лагерь на берегу Волги, таким образом объединяя субботники и экологическое обучение волонтеров. Проект получил грант в размере более 1,2 млн руб., а также частичное софинансирование. Эти средства позволят организовать шесть полноценных смен, в которых примут участие 144 волонтера. Сроки реализации — с апреля по август.

Руфия Кутляева