В Уфе 26 февраля состоится закрытая встреча «Брокеридж торговых центров»

«Артерия» центр и бизнес-издание ELEMENT и проводят закрытую встречу «Брокеридж торговых центров». Это мероприятие для риэлторов, брокеров, управляющих, девелоперов и PR-специалистов, для которых торговые и офисные пространства — стратегический актив.



Ольга Кожевникова

Фото: предоставлено ООО «Смарт-Перспектива» Ольга Кожевникова

Фото: предоставлено ООО «Смарт-Перспектива»

Ключевой спикер, эксперт по коммерческой недвижимости, владелец интернет-ресурса Arenda-trk и профильного ТЕЛЕГРАМ-канала (arendatrk) Ольга Кожевникова представит практические подходы к брокериджу и актуальные модели работы с арендаторами.

Профессиональный опыт работы Ольги Кожевниковой на рынке торговой недвижимости — 16 лет. Ранее работала компаниях: IPG.Estate, Reim Smt, East Real, Union Invest, ООО «Петромир».

География реализованных проектов охватывает Санкт-Петербург, Московскую, Тульскую и Самарскую области. В список клиентов входят крупные девелоперы Северо-Западного федерального округа, такие как ООО «Отделстрой», ГК «Арсенал-Недвижимость», ГК «РосСтройИнвест», а также ТРЦ «Первый» (Новомосковск), ТРЦ «Мандарин» (СПб), ТРЦ «Золотые купола», ТРЦ «Краски жизни» (Московская область), ТРЦ «Дудергофский», ТРЦ «Вернисаж», ТРЦ Черемушки (Краснодар), ТРЦ «Южный двор» (Темрюк), ТЦ Берега (Махачкала), ТРЦ Лондон-Парк (Петербург), ТРЦ Кудрово и другие.

В 2022-2026 годах является экспертом Российского Совета Торговых центров, входит в жюри премии РСТЦ Awards и членом жюри CRE Awards.

Является соавтором исследования «Торговый центр будущего» и автором перевода «WESTFIELD. How we shop the next decade». Имеет множество публикаций на тему развития рынка торговой недвижимости, является преподавателем курса в ЧОУ ПО «Институт недвижимости» (СПб).

В программе мероприятия — выступление, мастермайнд с разбором кейсов и экскурсия по зонам бизнес-центра «Артерия». Формат предполагает камерное профессиональное общение и обмен применимыми к текущим проектам инсайтами. Количество мест строго ограничено, участие по предварительной регистрации по ссылке в приглашении.

