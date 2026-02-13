Дочери экс-мэра Самары отказано в смягчении наказания

Куйбышевский районный суд Самары отказал в смягчении наказания дочери бывшего мэра города Людмиле Тарховой. Она подала ходатайство о снижении срока заключения на основании применения нового закона, но судья Наталья Прошина не удовлетворила просьбу. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Людмила Тархова была задержана в июле 2021 года. По данным следствия, в декабре 2020 года она пыталась получить от депутата Самарской губернской думы и бизнесмена Александра Милеева 200 млн руб. за неразглашение компрометирующих сведений. Она не признала вину, однако в декабре 2022 года суд приговорил дочь бывшего мэра Самары к семи годам колонии общего режима.

В феврале 2025 года дочь Людмилы Тарховой Екатерина была задержана по подозрению в убийстве своих бабушки и дедушки. Следствие установило, что преступление было совершено совместно с сообщниками. Виктора и Наталью Тарховых убили, а затем избавились от их останков. Екатерина Тархова находится в СИЗО.

Светлана и Дмитрий Метревели, предполагаемые соучастники обвиняемой, скрываются за границей. Они объявлены в международный розыск.

Георгий Портнов