Концессионером пермской ГКБ №2 станет «Медтехнолоджи Пермь» из-за отсутствия других претендентов

На конкурс по заключению концессионного соглашения по реконструкции зданий городской клинической больницы № 2 имени Ф.Х. Граля в Перми не было подано ни одной заявки. Согласно протоколу рассмотрения заявок на сайте torgi.gov.ru, в связи с отсутствием заявок о готовности к участию в конкурсе, концессионное соглашение будет заключено с лицом, выступившим с инициативой о контракте, без проведения конкурса. Таким образом, концессионером городской больницы станет ООО «Медтехнолоджи Пермь», выступившее ранее инициатором концессии.

Напомним, в конце прошлого года минэк Пермского края опубликовал приказ о возможности заключения концессионного соглашения с ООО «Медтехнолоджи Пермь» в отношении здания ГКБ №2. Объектом концессионного соглашения станут здания больницы по адресам: ул. Плеханова, 36, Пермская, 228 и 230.

Сметная стоимость на этапе реконструкции объекта концессионного соглашения составит 3 млрд руб. В том числе капитальный грант из бюджета Пермского края составит в 2026 году 541,4 млн руб., в 2027 – 800 млн руб., в 2028 – 168,6 млн руб.

Собственные и заемные средства концессионера в этом году запланированы в размере 697,6 млн руб., в 2027 году – 289,6 млн руб. в 2028 году – 238,1 млн руб., в 2029 году – 274,7 млн руб.

Концессионное соглашение планируется заключить сроком на 25 лет. Общий срок реконструкции составит 43 месяца с даты передачи объекта соглашения.

ООО «Медтехнолоджи Пермь» входит в состав «Мединвестгрупп». Структура этой компании, ООО «Клиника инновационных исследований», в рамках концессионного соглашения занимается строительством онкоцентра в Перми