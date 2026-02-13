Минпромторг приравняет частный ввоз машин из ЕАЭС к коммерческому

С 1 апреля меняется порядок расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС. В Минпромторге сообщили «Интерфаксу», что ведомство подготовило проект постановления правительства, корректирующий действующие правила. Документ опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главная цель нововведений — устранить серые схемы при импорте, которыми пользуются юридические и физические лица. «Для выравнивания условий оплаты утильсбора проектом предлагается распространить формулу, которая применяется для расчета суммы утильсбора на автомобили, ввозимые частными лицами», — пояснили в пресс-службе министерства.

Речь идет о борьбе с занижением таможенной стоимости, которое часто практиковали при ввозе машин через Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию. Как отмечает Auto.ru, покупатели оформляли автомобиль на физлицо по таможенному приходному ордеру (ТПО), экономя на пошлинах. В документации к проекту Минпромторг приводит статистику — за 2025 год таким способом из ЕАЭС в РФ ввезли машины 90,6 тыс. физлиц и 497 компаний.