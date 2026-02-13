На Урале задержали экс-инспектора ДПС, сбежавшего от суда 23 года назад

В Березовском (Свердловская область) оперативники задержали бывшего инспектора ДПС, осужденного за кражу цветного металла на заводе. Он находился в федеральном розыске 23 года, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, в 2003 году Полевской городской суд приговорил его к 7 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Следствие установило, что он причастен к краже цветного металла на сумму свыше 700 тыс. руб. На оглашение приговора осужденный не явился, а его супруга обратилась в полицию, сообщив, что муж ушел на рыбалку и пропал. Впоследствии мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.

Оперативники установили, что после вынесения приговора мужчина 15 лет жил и работал на городской свалке между Екатеринбургом и Первоуральском. Затем он переехал в Березовский, где трудился разнорабочим и электриком. На момент задержания он работал токарем в ночные смены и проживал с женщиной, которая не знала о его прошлом. При этом связь с бывшей супругой он не поддерживал.

«Машину он не водил, паспорт не менял, в государственные органы, поликлиники не обращался, всю связь со своим прошлым миром потерял. Вел очень скрытный образ жизни»,— добавили в пресс-службе.

В настоящее время задержанный находится под стражей и будет привлечен к ответственности в соответствии с приговором суда.

Полина Бабинцева